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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 27 июня 2021
Атланта Юнайтед
27.06.2021, воскресенье, 22:30
США. МЛС, 14 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
А. Франко
90'
+5
86'
Желтая карточка
A. Tarek
85'
Желтая карточка
Д. Толкин
78'
Замена
O. Fernandez
️️️️
T. Barlow
78'
Замена
К. Харпер
️️️️
Д. Йервуд
Замена
Д. Малрейни
️️️️
E. Lopez
71'
69'
Желтая карточка
S. Davis
Желтая карточка
С. Соса
65'
63'
Замена
A. Tarek
️️️️
Т. Эдвардс
53'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
А. Рейес
46'
Замена
Фабио
️️️️
П. Климала
Замена
А. Франко
️️️️
Ф. Ибарра
37'
22'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Марселино Морено
АП
0
A. Walkes
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
16
Викельман Кармона
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
J. Pendant
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
3-2-2-3
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
5
Ибарра
5
Соса
10
Морено
5
Барко
32
31
0
4-3-1-2
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
12
Эдвардс
47
Толкин
16
Йервуд
15
Рейес
54
16
Кармона
16
9
Климала
5
Ибарра
15
Франко
15
Франко
5
Ибарра
32
11
Малрейни
11
Малрейни
32
16
Йервуд
17
Харпер
17
Харпер
16
Йервуд
9
Климала
90
Фабио
90
Фабио
9
Климала
12
Эдвардс
3
3
12
Эдвардс
15
Рейес
25
Амайя
25
Амайя
15
Рейес
16
22
22
16
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
7
J. Pendant
ЦФ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Остались в запасе
7
J. Pendant
ЦФ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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