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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Коламбус
Филадельфия Юнион - Коламбус: обзор матча 24 июня 2021
Филадельфия Юнион
24.06.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
24'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Коламбус
Замена
А. Пауэлл
️️️️
О. Мбайзо
90'
+4
Желтая карточка
Л. Флеч
84'
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
79'
76'
Замена
I. Parente
️️️️
Д. Этьенн
76'
Замена
W. Francis
️️️️
Л. Фрейзер
Желтая карточка
М. Реал
72'
61'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
А. Мэцан
Замена
М. Реал
️️️️
Д. МакГлинн
58'
Замена
С. Сантос
️️️️
К. Бурк
57'
51'
Желтая карточка
V. Wormgoor
46'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
K. Molino
43'
Желтая карточка
А. Мэцан
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтейру
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
13
Cole Turner
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
18
Флеч
7
МакГлинн
35
Монтейру
11
Бедойя
93
7
Бурк
2-5-1-2
89
Ром
6
Менса
25
Аффул
7
Сантуш
6
11
Этьенн
13
6
Фрейзер
23
Мэцан
9
Зардес
3
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
15
Мбайзо
2
Пауэлл
2
Пауэлл
15
Мбайзо
7
МакГлинн
2
Реал
2
Реал
7
МакГлинн
7
Бурк
19
Сантос
19
Сантос
7
Бурк
11
Этьенн
16
16
11
Этьенн
6
Фрейзер
14
14
6
Фрейзер
23
Мэцан
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
23
Мэцан
13
10
Зелараян
10
Зелараян
13
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Коламбус
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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