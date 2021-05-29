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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Монреаль
Чикаго Файр - Монреаль: обзор матча 29 мая 2021
Чикаго Файр
29.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 9 тур
0 : 1
Завершен
Монреаль
87'
M. Toye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Монреаль
90'
+5
Замена
M. Kizza
️️️️
З. Бассонг
89'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Михайлович
87'
ГОЛ! 0:1!
M. Toye
Пас отдал
З. Бассонг
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
77'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
77'
62'
Желтая карточка
В. Ваньяма
60'
Замена
С. Пьетт
️️️️
A. Hamdi
Замена
И. Алиседа
️️️️
Б. Гутьеррес
59'
17'
Желтая карточка
Р. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
3-1-3-1-2
1
16
5
Кальво
29
Наварро
2
Секулич
30
Хименес
10
Медран
21
Герберс
11
Гутьеррес
9
Берич
10
3-4-3
25
Диоп
4
Камачо
2
Ватерман
5
Струна
2
Ваньяма
2
10
Михайлович
22
Бассонг
28
Йонсен
14
14
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
29
Наварро
3
3
29
Наварро
11
Гутьеррес
31
Алиседа
31
Алиседа
11
Гутьеррес
22
Бассонг
12
12
22
Бассонг
14
6
Пьетт
6
Пьетт
14
10
Михайлович
99
Торрес
99
Торрес
10
Михайлович
Остались в запасе
Чикаго Файр
Монреаль
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Амар Сейдич
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Амар Сейдич
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Чикаго Файр - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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