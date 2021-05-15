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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин: обзор матча 15 мая 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
15.05.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 0
Завершен
Остин
35'
С. Ллетгет
77'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Замена
E. Zubak
️️️️
Чичарито
86'
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
Х. Араухо
77'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
С. Грандсир
71'
Замена
A. Saldana
️️️️
Э. Альварес
71'
70'
Замена
A. Stanley
️️️️
Ж. Колманич
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Ллетгет
62'
59'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Кристиан
59'
Замена
K. Manneh
️️️️
D. Hoesen
58'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Страуд
Замена
S. Kljestan
️️️️
К. Харви
46'
38'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
ГОЛ! 1:0!
С. Ллетгет
Пас отдал
Д. Стерес
35'
Пенальти не реализован!
Чичарито
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
67
Карлос Харви
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Даниэль Перейра
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Бонд
5
Стерес
33
Уильямс
4
22
Араухо
67
Харви
8
Ллетгет
6
Джонатан
10
Альварес
7
Грандсир
14
Чичарито
2-2-2-4
1
5
23
Колманич
7
Перейра
68
Кристиан
8
Почеттино
8
Страуд
9
10
16
14
8
Ллетгет
91
Кабрал
91
Кабрал
8
Ллетгет
14
Чичарито
11
11
14
Чичарито
67
Харви
16
16
67
Харви
10
Альварес
43
43
10
Альварес
7
Грандсир
20
ДеПуй
20
ДеПуй
7
Грандсир
23
Колманич
4
4
23
Колманич
8
Страуд
17
Редес
17
Редес
8
Страуд
68
Кристиан
6
Берхальтер
6
Берхальтер
68
Кристиан
16
24
24
16
9
31
31
9
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
2
Manny Perez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
2
Manny Perez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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