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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 14 мая 2021
Ди Си Юнайтед
14.05.2021, пятница, 03:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
7'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Замена
О. Камара
️️️️
Э. Флорес
89'
Замена
Y. Asad
️️️️
A. Perez
85'
81'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
78'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
Замена
F. Martins
️️️️
D. Skundrich
75'
Замена
П. Арриола
️️️️
Ю. Грессель
75'
64'
Желтая карточка
Ф. Герберс
60'
Замена
E. Collier
️️️️
Б. Гутьеррес
60'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
W. Omsberg
52'
Желтая карточка
П. Франковски
Желтая карточка
Ю. Грессель
47'
46'
Замена
J. Casas
️️️️
Г. Хименес
19'
Желтая карточка
W. Omsberg
ГОЛ! 1:0!
Э. Флорес
Пас отдал
A. Perez
7'
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ди Си Юнайтед
30
Кевин Паредес
ЛП
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
1
Chris Seitz
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-1-3-4
4
Хайнс-Айк
13
31
Нахар
44
Найман
24
Грессель
8
Морено
19
Флорес
21
93
12
26
3-1-3-2-1
1
29
Наварро
16
5
Кальво
2
Секулич
30
Хименес
22
Пинеда
10
Медран
11
Гутьеррес
19
Франковски
9
Берич
24
Грессель
17
Арриола
17
Арриола
24
Грессель
26
27
27
26
12
8
8
12
19
Флорес
9
Камара
9
Камара
19
Флорес
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
30
Хименес
37
37
30
Хименес
29
Наварро
3
3
29
Наварро
16
21
Герберс
21
Герберс
16
11
Гутьеррес
28
28
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
1
Chris Seitz
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЛП
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
10
L. Stojanovic
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЛП
17
Kimarni Smith
ЦФ
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
10
L. Stojanovic
ЦФ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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