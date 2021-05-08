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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ди Си Юнайтед
Коламбус - Ди Си Юнайтед: обзор матча 08 мая 2021
Коламбус
08.05.2021, суббота, 20:30
США. МЛС, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
20'
Л. Зелараян
64'
F. Brillant (АГ)
82'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Ди Си Юнайтед
Замена
А. Мэцан
️️️️
П. Сантуш
90'
+2
82'
ГОЛ! 2:1!
О. Камара
Пас отдал
Э. Флорес
75'
Замена
О. Камара
️️️️
K. Smith
68'
Замена
F. Martins
️️️️
Э. Нахар
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
F. Brillant
64'
Желтая карточка
W. Francis
59'
Замена
Г. Зардес
️️️️
B. Wright-Phillips
57'
42'
Желтая карточка
Y. Asad
Желтая карточка
B. Wright-Phillips
36'
Желтая карточка
J. Williams
30'
Желтая карточка
Х. Аффул
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Ди Си Юнайтед
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Michael DeShields
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
3
6
Артур
7
Сантуш
10
Зелараян
6
11
Диас
99
14
3-1-4-3
31
Нахар
5
Мора
13
44
Найман
19
Флорес
8
Морено
27
24
Грессель
17
93
1
11
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
11
Диас
7
Сантуш
23
Мэцан
23
Мэцан
7
Сантуш
99
9
Зардес
9
Зардес
99
31
Нахар
8
8
31
Нахар
17
9
Камара
9
Камара
17
Остались в запасе
Коламбус
Ди Си Юнайтед
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Michael DeShields
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
3
Vito Wormgoor
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Michael DeShields
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Коламбус - Ди Си Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Ди Си Юнайтед
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
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