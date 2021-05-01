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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Коламбус
Монреаль - Коламбус: обзор матча 01 мая 2021
Монреаль
01.05.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 3 тур
0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Коламбус
Замена
Б. Йонсен
️️️️
M. Kizza
80'
77'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
Замена
A. Hamdi
️️️️
А. Сейдич
64'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
E. Hurtado
64'
61'
Замена
Л. Диас
️️️️
I. Parente
60'
Замена
J. Williams
️️️️
V. Wormgoor
Замена
C. Bayiha
️️️️
Z. Brault Guillard
55'
46'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
Х. Аффул
46'
Замена
Артур
️️️️
D. Nagbe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
3
Vito Wormgoor
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Артур
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
3-4-3
25
Диоп
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
10
Михайлович
14
Сейдич
2
2
Ваньяма
9
Киото
9
12
2-4-4
89
Ром
25
Аффул
47
6
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
99
16
14
3
14
Сейдич
14
14
14
Сейдич
2
27
27
2
9
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
9
12
28
Йонсен
28
Йонсен
12
16
11
Диас
11
Диас
16
3
3
3
3
25
Аффул
12
12
25
Аффул
6
6
Артур
6
Артур
6
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
Остались в запасе
Монреаль
Коламбус
25
Emanuel Maciel
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Emanuel Maciel
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
Остались в запасе
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Монреаль - Коламбус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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