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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Испания (мол) - Италия (мол)
Испания (мол) - Италия (мол): обзор матча 27 марта 2021
Испания (мол)
27.03.2021, суббота, 23:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Италия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания (мол) - Италия (мол)
90'
+5
Желтая карточка
Д. Распадори
87'
Вторая желтая
Н. Ровелла
Красная карточка
О. Мингеса
87'
86'
Вторая желтая
Д. Скамакка
82'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
М. Субименди
80'
Желтая карточка
М. Субименди
76'
70'
Замена
Д. Распадори
️️️️
П. Кутроне
69'
Желтая карточка
Н. Ровелла
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Г. Вильяр
56'
51'
Желтая карточка
Э. Дель Прато
Замена
Пипа
️️️️
У. Гильямон
46'
Желтая карточка
Г. Вильяр
45'
35'
Желтая карточка
Т. Побега
24'
Желтая карточка
Л. Раньери
Желтая карточка
У. Гильямон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
12
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Ману Гарсия
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Италия (мол)
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
0
Джанлука Фработта
ЛЗ
0
Маттео Ловато
ЦЗ
0
Энрико Дель Прато
ПЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
0
Томмазо Побега
ЦП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
0
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Кармине Нунциата
Испания (мол)
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
0
Пипа
ПЗ
15
Алехандро Посо
ПЗ
26
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
0
Хон Монкайола
ЦП
0
Рики Пуч
ЦП
10
Браим Диас
АП
11
Йереми Пино
ПВ
0
Дани Гомес
ЦФ
Италия (мол)
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Марко Сала
ЛЗ
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Габриэле Цаппа
ПЗ
0
Джулио Маджоре
ЦП
0
Лоренцо Коломбо
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Фернандес
12
Миранда
5
Куэнка
14
Мингеса
22
Кукурелья
15
Гильямон
18
Субименди
10
Вильяр
18
Пуадо
14
Гарсия
9
Руис
3-3-2-2
12
Карнесекки
0
Дель Прато
19
Раньери
0
Ловато
2
Белланова
6
Ровелла
0
Фработта
16
Фраттези
0
Побега
0
Кутроне
20
Скамакка
15
Гильямон
0
Пипа
0
Пипа
15
Гильямон
18
Субименди
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Субименди
10
Вильяр
0
Монкайола
0
Монкайола
10
Вильяр
0
Кутроне
10
Распадори
10
Распадори
0
Кутроне
Остались в запасе
Испания (мол)
Италия (мол)
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Алехандро Посо
ПЗ
0
Рики Пуч
ЦП
10
Браим Диас
АП
26
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
0
Дани Гомес
ЦФ
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Марко Сала
ЛЗ
0
Лоренцо Коломбо
ЦФ
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Габриэле Цаппа
ПЗ
0
Джулио Маджоре
ЦП
Главный тренер
Кармине Нунциата
Остались в запасе
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Алехандро Посо
ПЗ
0
Рики Пуч
ЦП
10
Браим Диас
АП
26
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
0
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Марко Сала
ЛЗ
0
Лоренцо Коломбо
ЦФ
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Габриэле Цаппа
ПЗ
0
Джулио Маджоре
ЦП
Главный тренер
Кармине Нунциата
Статистика матча Испания (мол) - Италия (мол)
3
1
2
6
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
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