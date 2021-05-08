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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 08 мая 2021
ПАС Ламия
08.05.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
ОФИ
5'
V. Sakor
82'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
90'
Замена
К. Балояннис
️️️️
Д. Де Гузман
90'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
V. Sakor
86'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
86'
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
A. Sardinero
82'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Гузман
Замена
P.
️️️️
Ф. Цандарис
80'
77'
Желтая карточка
Н. Маринакис
Желтая карточка
Д. Бехарано
77'
Замена
К. Провидакис
️️️️
V. Vlachos
68'
63'
Замена
️️️️
A. Giannou
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Г. Палавандишвили
46'
Замена
Тайрон
️️️️
Т. Василакакис
46'
Замена
Л. Романич
️️️️
Г. Казарян
46'
42'
Желтая карточка
М. Мельядо
5'
ГОЛ! 0:1!
V. Sakor
Пас отдал
М. Мельядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
9
Piti
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
37
33
8
Цандарис
10
Палавандишвили
8
Казарян
25
Василакакис
7
Делетич
11
Караманос
3-2-3-2
24
Ватерман
4
Маринакис
2
15
Диамантис
2
Вурос
34
6
29
Мельядо
18
Де Гузман
0
22
8
Цандарис
9
9
8
Цандарис
25
Василакакис
20
Тайрон
20
Тайрон
25
Василакакис
37
24
Провидакис
24
Провидакис
37
10
Палавандишвили
16
Бехарано
16
Бехарано
10
Палавандишвили
8
Казарян
9
Романич
9
Романич
8
Казарян
6
24
Вайсс
24
Вайсс
6
34
13
13
34
22
70
Старжеон
70
Старжеон
22
18
Де Гузман
38
Балояннис
38
Балояннис
18
Де Гузман
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
11
Nazareno Solis
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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