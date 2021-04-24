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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 24 апреля 2021
Атромитос
24.04.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
П. Якумакис
82'
72'
Замена
V. Vlachos
️️️️
К. Провидакис
72'
Замена
P.
️️️️
Л. Романич
61'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
L. Vyntra
Замена
S. Natsos
️️️️
G. Daviotis
56'
Желтая карточка
G. Daviotis
51'
45'
+1
Желтая карточка
К. Провидакис
Замена
C. Theodorakis
️️️️
B. Rabello
35'
Красная карточка
А. Янниотис
33'
25'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
9
Piti
ЦФ
2-4-4
1
Янниотис
12
6
Гутас
3
Гальвао
10
10
Саломон
8
24
9
Манусос
8
Якумакис
27
3-2-1-3
1
Эпасси
24
33
4
Адеджо
24
Провидакис
5
Дзанетопулос
16
Бехарано
7
Делетич
9
Романич
11
Караманос
10
33
33
10
27
28
28
27
8
Якумакис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
8
Якумакис
9
Романич
9
9
9
Романич
24
25
Василакакис
25
Василакакис
24
16
Бехарано
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
16
Бехарано
24
Провидакис
37
37
24
Провидакис
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
10
Хуан Муньис
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
20
Тайрон
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
10
Хуан Муньис
ЦП
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Остались в запасе
20
Тайрон
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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