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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАС Ламия
ПАС - ПАС Ламия: обзор матча 12 апреля 2021
ПАС
12.04.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
ПАС Ламия
10'
F. Brener
47'
А. Дзанетопулос
83'
М. Делетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - ПАС Ламия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Эпасси
89'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
М. Делетич
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Делетич
Пас отдал
Т. Василакакис
Замена
А. Лиасос
️️️️
Х. Элефтериадис
83'
Замена
P. Grosdanis
️️️️
F. Brener
83'
80'
Желтая карточка
Д. Бехарано
76'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
E. Bjarnason
Замена
Г. Памлидис
️️️️
А. Карталис
63'
56'
Желтая карточка
М. Делетич
Желтая карточка
А. Карталис
49'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзанетопулос
Пас отдал
М. Делетич
42'
Желтая карточка
Д. Адеджо
Замена
С. Пилиос
️️️️
М. Персман
23'
ГОЛ! 1:0!
F. Brener
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
9
Piti
ЦФ
3-1-2-1-3
12
Лодыгин
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
43
Персман
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
20
Элефтериадис
20
Милинчану
0
24
3-2-1-3
1
Эпасси
4
Адеджо
23
5
Дзанетопулос
33
24
16
Бехарано
11
Караманос
7
Делетич
0
7
Карталис
14
Памлидис
14
Памлидис
7
Карталис
20
Элефтериадис
8
Лиасос
8
Лиасос
20
Элефтериадис
0
47
47
0
43
Персман
3
Пилиос
3
Пилиос
43
Персман
0
25
Василакакис
25
Василакакис
0
7
Делетич
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
7
Делетич
Остались в запасе
ПАС
ПАС Ламия
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
11
Александрос Лолис
ЛВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
9
Piti
ЦФ
20
Тайрон
ЦП
24
Константинос Провидакис
ПЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
11
Александрос Лолис
ЛВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Остались в запасе
9
Piti
ЦФ
20
Тайрон
ЦП
24
Константинос Провидакис
ПЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС - ПАС Ламия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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