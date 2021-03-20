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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС Ламия
Панетоликос - ПАС Ламия: обзор матча 20 марта 2021
Панетоликос
20.03.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 3
Завершен
ПАС Ламия
24'
Т. Василакакис
27'
М. Делетич
43'
Л. Романич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ПАС Ламия
88'
Замена
️️️️
М. Делетич
78'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Л. Романич
Замена
M. R. Azadi
️️️️
Н. Карелис
70'
68'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Т. Василакакис
Замена
A. Tahar
️️️️
E. Pereyra
66'
Замена
Н. Вергос
️️️️
F. Mazurek (pen.)
46'
Замена
А. Яколиш
️️️️
P. Medina
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Л. Романич
Пас отдал
М. Делетич
Желтая карточка
Х. Диас
34'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Делетич
Пас отдал
А. Караманос
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Василакакис
Пас отдал
М. Делетич
23'
Желтая карточка
G. Skondras
21'
Желтая карточка
Л. Романич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
8
Далсью
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
2-4-4
1
6
Цоцалич
27
20
Диас
8
Далсью
28
Арийиби
59
15
80
Карелис
0
17
3-2-1-1-3
1
Эпасси
4
Адеджо
23
5
Дзанетопулос
8
Цандарис
33
16
Бехарано
25
Василакакис
11
Караманос
9
Романич
7
Делетич
0
9
Вергос
9
Вергос
0
80
Карелис
9
9
80
Карелис
15
70
Яколиш
70
Яколиш
15
17
6
6
17
25
Василакакис
0
0
25
Василакакис
9
Романич
4
Джеймс
4
Джеймс
9
Романич
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС Ламия
5
Joaquín Arzura
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
18
Зисис Хацистравос
АП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
5
Joaquín Arzura
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Остались в запасе
18
Зисис Хацистравос
АП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Панетоликос - ПАС Ламия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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