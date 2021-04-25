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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Арис
Астерас - Арис: обзор матча 25 апреля 2021
Астерас
25.04.2021, воскресенье, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Арис
82'
Л. Роуз (АГ)
74'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Арис
Желтая карточка
Т. Пасалидис
90'
+3
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
90'
+1
90'
+1
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Б. Гама
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Роуз
82'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Б. Гама
66'
Желтая карточка
G. Delizisis
64'
Замена
К. Силва
️️️️
М. Гарсия
64'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Х. Матилья
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
61'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
60'
59'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
D. Suarez
39'
Желтая карточка
G. Christopoulos
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
3-2-1-4
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
22
6
8
Мунафо
7
Тилика
15
23
Риера
40
Сито
9
Барралес
2-5-1-2
23
Хулиан
5
31
Роуз
7
Мансини
8
Матилья
88
6
Сандгрен
16
Гама
18
Гарсия
11
Ганя
9
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
23
Риера
21
21
23
Риера
15
58
Пасалидис
58
Пасалидис
15
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
18
Гарсия
10
Силва
10
Силва
18
Гарсия
16
Гама
18
Бертольо
18
Бертольо
16
Гама
8
Матилья
8
Джегго
8
Джегго
8
Матилья
Остались в запасе
Астерас
Арис
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Астерас - Арис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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