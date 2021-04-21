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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 21 апреля 2021
Арис
21.04.2021, среда, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
6'
Ш. Шваб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАОК
90'
+3
Замена
М. Крменчик
️️️️
А. Живкович
86'
Вторая желтая
А. Варда
84'
Желтая карточка
А. Варда
Замена
К. Силва
️️️️
М. Гарсия
79'
Замена
K. Mitroglou
️️️️
D. Manos
79'
72'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
К. Свидерски
71'
Замена
А. Варда
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
Э. Сакич
70'
67'
Желтая карточка
Д. Аугусто
59'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
58'
Замена
Б. Гама
️️️️
Д. Мансини
57'
57'
Замена
Я. Михайлидис
️️️️
Х. Анхель Креспо
40'
Желтая карточка
К. Свидерски
Желтая карточка
М. Гарсия
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Шваб
Пас отдал
К. Свидерски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
3-5-2
23
Хулиан
31
Роуз
5
66
Сакич
18
Бертольо
88
8
Джегго
7
Мансини
18
Гарсия
9
11
Ганя
3-5-1-1
1
Пасхалакис
15
Креспо
15
Варела
21
Баба
2
Алвес
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
20
Виейринья
8
Аугусто
28
Свидерски
18
Гарсия
10
Силва
10
Силва
18
Гарсия
7
Мансини
16
Гама
16
Гама
7
Мансини
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
66
Сакич
6
Сандгрен
6
Сандгрен
66
Сакич
9
11
11
9
15
Креспо
5
Михайлидис
5
Михайлидис
15
Креспо
28
Свидерски
5
Циггарас
5
Циггарас
28
Свидерски
14
Живкович
21
Крменчик
21
Крменчик
14
Живкович
7
Эль-Каддури
7
Варда
7
Варда
7
Эль-Каддури
Остались в запасе
Арис
ПАОК
1
Мариос Сиабанис
ВР
25
Christos Marmaridis
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
17
Христос Цолис
ЛВ
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
25
Christos Marmaridis
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Остались в запасе
17
Христос Цолис
ЛВ
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Арис - ПАОК
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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