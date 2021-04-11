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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 11 апреля 2021
Арис
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
56'
D. Manos
12'
М. Танкович (П)
28'
С. Василантонопулос
37'
К. Ансарифард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
90'
+3
Желтая карточка
П. Цинтотас
Замена
K. Mitroglou
️️️️
К. Силва
86'
Замена
Х. Матилья
️️️️
G. Delizisis
86'
82'
Желтая карточка
И. Неделчару
76'
Замена
М. Косидис
️️️️
К. Ансарифард
Желтая карточка
М. Гарсия
74'
74'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Замена
К. Ганя
️️️️
Д. Сандгрен
70'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
70'
64'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Л. Гарсия
64'
Замена
П. Манталос
️️️️
К. Галанопулос
60'
Замена
М. Митай
️️️️
С. Василантонопулос
ГОЛ! 1:3!
D. Manos
Пас отдал
К. Силва
56'
Желтая карточка
Ф. Бертольо
54'
Замена
D. Manos
️️️️
Бруно
46'
43'
Желтая карточка
Э. Лопеш
37'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Ансарифард
Желтая карточка
Л. Роуз
36'
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Василантонопулос
Пас отдал
Д. Шиманьски
27'
Желтая карточка
С. Сварнас
23'
Желтая карточка
К. Галанопулос
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-5-1-1
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
6
Сандгрен
7
Мансини
88
8
Джегго
18
Бертольо
10
Силва
7
Бруно
4-3-3
16
Цинтотас
24
Неделчару
4
Сварнас
22
Лопеш
2
Василантонопулос
6
Галанопулос
7
Крстичич
4
Шиманьски
19
Албанис
17
Ансарифард
99
Гарсия
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
5
8
Матилья
8
Матилья
5
10
Силва
11
11
10
Силва
7
Бруно
9
9
7
Бруно
6
Сандгрен
11
Ганя
11
Ганя
6
Сандгрен
2
Василантонопулос
2
Митай
2
Митай
2
Василантонопулос
17
Ансарифард
9
Косидис
9
Косидис
17
Ансарифард
6
Галанопулос
20
Манталос
20
Манталос
6
Галанопулос
99
Гарсия
7
Оливейра
7
Оливейра
99
Гарсия
Остались в запасе
Арис
АЕК
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Арис - АЕК
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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