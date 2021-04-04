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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 04 апреля 2021
Арис
04.04.2021, воскресенье, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
69'
К. Силва
90+1'
D. Manos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Астерас
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Б. Гама
90'
+4
Замена
Э. Сакич
️️️️
L. Sasha
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
D. Manos
90'
+1
Замена
Бруно
️️️️
Ф. Бертольо
83'
80'
Желтая карточка
D. Suarez
73'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
73'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
ГОЛ! 1:0!
К. Силва
Пас отдал
L. Sasha
69'
59'
Замена
А. Риера
️️️️
Сито
Замена
К. Силва
️️️️
Д. Мансини
59'
Замена
D. Manos
️️️️
K. Mitroglou
58'
Желтая карточка
L. Sasha
57'
Желтая карточка
Д. Джегго
17'
16'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Бруно
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
2-5-1-2
23
Хулиан
31
Роуз
5
88
8
Джегго
7
Мансини
16
Гама
6
Сандгрен
18
Бертольо
11
11
Ганя
3-2-1-4
1
Пападопулос
19
Кастаньо
27
Коцирас
24
Альварес
6
8
Мунафо
7
Тилика
9
Барралес
40
Сито
10
15
7
Мансини
10
Силва
10
Силва
7
Мансини
16
Гама
2
2
16
Гама
88
66
Сакич
66
Сакич
88
18
Бертольо
7
Бруно
7
Бруно
18
Бертольо
11
9
9
11
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
40
Сито
23
Риера
23
Риера
40
Сито
Остались в запасе
Арис
Астерас
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Арис - Астерас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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