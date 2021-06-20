Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сан-Хосе
Остин - Сан-Хосе: обзор матча 20 июня 2021
Остин
20.06.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Сан-Хосе
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Кристиан
90'
+3
Замена
K. Manneh
️️️️
Д. Галлахер
84'
82'
Замена
T. Thompson
️️️️
C. Wondolowski
77'
Замена
C. Fierro
️️️️
П. Мари
Замена
M. Perez
️️️️
Д. Страуд
71'
67'
Замена
C. Cowell
️️️️
Х. Лопес
67'
Замена
S. Salinas
️️️️
A. RÃos
Желтая карточка
Д. Страуд
44'
25'
Желтая карточка
Э. Ремеди
15'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
10
C. Dominguez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
4-2-2-2
1
23
Колманич
18
Касканте
5
24
68
Кристиан
4
Ринг
8
Страуд
8
Почеттино
17
Галлахер
10
3-4-1-3
3
Мари
26
Юнгвирт
0
5
Ремеди
14
93
Жудсон
7
Эспиноса
19
Лопес
8
25
12
8
Страуд
2
2
8
Страуд
68
Кристиан
6
Берхальтер
6
Берхальтер
68
Кристиан
17
Галлахер
31
31
17
Галлахер
8
22
22
8
25
6
6
25
19
Лопес
7
7
19
Лопес
3
Мари
21
21
3
Мари
Остались в запасе
Остин
Сан-Хосе
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ПВ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
29
L. Abecasis
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ПВ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Остались в запасе
16
Джек Скахан
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
29
L. Abecasis
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Остин - Сан-Хосе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Сан-Хосе
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+