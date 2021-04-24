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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Орландо Сити
Канзаc Сити - Орландо Сити: обзор матча 24 апреля 2021
Канзаc Сити
24.04.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 2 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
45'
Д. Бусио
80'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Орландо Сити
89'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Нани
Желтая карточка
Р. Пунчец
87'
80'
ГОЛ! 1:1!
Нани
77'
Замена
А. Альварадо
️️️️
Ж. Урсо
77'
Замена
М. Айяс
️️️️
Т. Акинделе
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Шаллой
74'
Замена
Р. Пунчец
️️️️
Н. Изима-Мирен
63'
62'
Желтая карточка
С. Мендес
57'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Б. Мичел
Замена
А. Пулидо
️️️️
Г. Кинда
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бусио
Пас отдал
Д. Шаллой
45'
12'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Гади Кинда
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
33
Jordan Bender
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
4-3-4
3
Фонтас
77
Изима-Мирен
14
24
Линдси
6
Кинда
54
15
Эспиноза
1
6
Бусио
20
Шаллой
11
4-1-2-1-2
1
Галлезе
3
Карлос
13
Руан
21
Шлегель
24
Смит
32
Мендес
30
Урсо
8
Переа
17
Нани
13
Акинделе
91
Мичел
77
Изима-Мирен
14
Пунчец
14
Пунчец
77
Изима-Мирен
20
Шаллой
77
Расселл
77
Расселл
20
Шаллой
6
Кинда
9
Пулидо
9
Пулидо
6
Кинда
17
Нани
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
17
Нани
30
Урсо
10
Альварадо
10
Альварадо
30
Урсо
91
Мичел
8
Мюллер
8
Мюллер
91
Мичел
13
Акинделе
9
Айяс
9
Айяс
13
Акинделе
Остались в запасе
Канзаc Сити
Орландо Сити
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
22
Kendall Mcintosh
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
40
Брэндон Остин
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
27
Wilson Harris
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
22
Kendall Mcintosh
ВР
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Канзаc Сити - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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