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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Портленд
Ванкувер Уайткепс - Портленд: обзор матча 19 апреля 2021
Ванкувер Уайткепс
19.04.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Портленд
49'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Портленд
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Кайседо
90'
+1
85'
Замена
Б. Туилома
️️️️
D. Valeri
85'
Замена
I. Jome
️️️️
К. Браво
78'
Замена
J. Attinella
️️️️
С. Кларк
71'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
71'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
68'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Желтая карточка
М. Бальдисимо
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
Пас отдал
К. Гутьеррес
49'
Желтая карточка
Р. Веселинович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Портленд
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
16
Ismaila Jome
ЦФ
1
Jeff Attinella
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
3-1-2-2-2
71
Крепо
4
Гутьеррес
4
Веселинович
2
Нервински
55
Бальдисимо
31
Тейберт
12
Бикел
11
Дажоме
25
Кайседо
15
9
Каваллини
4-4-2
12
Кларк
2
ван Ранкин
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Браво
21
Чара
19
Уильямсон
8
Чара
8
27
Асприлья
99
Мора
25
Кайседо
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Кайседо
26
Браво
16
16
26
Браво
12
Кларк
1
1
12
Кларк
8
28
Туилома
28
Туилома
8
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Портленд
12
Томас Хасал
ВР
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
98
Блэйк Бодили
ЛВ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Gianfranco Facchineri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
98
Блэйк Бодили
ЛВ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Портленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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