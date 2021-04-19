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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 19 апреля 2021
Коламбус
19.04.2021, понедельник, 00:30
США. МЛС, 2 тур
0 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
89'
Желтая карточка
А. Бедойя
Замена
А. Мэцан
️️️️
П. Сантуш
88'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Г. Зардес
84'
75'
Желтая карточка
С. Сантос
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
65'
Желтая карточка
P. Kitchen
64'
62'
Замена
С. Сантос
️️️️
A. Fontana
61'
Желтая карточка
Х. Монтейру
Желтая карточка
Л. Диас
56'
40'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
2
Perry Kitchen
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
28
Matt Lampson
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-3-1-2
89
Ром
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
6
Менса
6
Артур
10
Зелараян
7
Сантуш
11
Диас
9
Зардес
2
4-1-4-1
18
Блэйк
5
Глеснес
15
Мбайзо
3
Эллиот
27
Вагнер
18
Флеч
70
Мартинес
35
Монтейру
17
11
Бедойя
93
11
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
11
Диас
7
Сантуш
23
Мэцан
23
Мэцан
7
Сантуш
9
Зардес
99
99
9
Зардес
17
19
Сантос
19
Сантос
17
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
28
Matt Lampson
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Джек МакГлинн
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
Остались в запасе
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Джек МакГлинн
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
Филадельфия Юнион
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