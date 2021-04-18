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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 18 апреля 2021
Даллас
18.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 1 тур
0 : 0
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Колорадо
88'
Желтая карточка
К. Бассетт
Замена
Р. Пепи
️️️️
F. Jara
81'
81'
Замена
N. Benezet
️️️️
М. Барриос
Замена
П. Помыкал
️️️️
A. Ricaurte
70'
62'
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Маурер
24
Холлингшид
5
15
Мартинес
2
14
Нельсон
6
Акоста
77
Обриан
17
29
8
3-5-2
23
Ярброу
6
Трасти
27
Уилсон
2
3
Акоста
7
Намли
17
Бассетт
11
Синъясики
19
7
Барриос
11
Рубио
8
19
Помыкал
19
Помыкал
8
29
9
Пепи
9
Пепи
29
7
Барриос
99
99
7
Барриос
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
17
Данте Сили
ЛФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
17
Данте Сили
ЛФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Остались в запасе
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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