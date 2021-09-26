Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кайрат
Шахтер Караганда - Кайрат: обзор матча 26 сентября 2021
Шахтер Караганда
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
76'
И. Умаев
89'
Р. Дугалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Кайрат
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дугалич
Замена
А. Назымханов
️️️️
Е. Кыбырай
87'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Э. Рустемович
83'
ГОЛ! 1:0!
И. Умаев
76'
Замена
И. Умаев
️️️️
M. Toshev
76'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Е. Шикавка
76'
73'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
В. Лав
Желтая карточка
А. Ламанж
70'
68'
Желтая карточка
Х. Канте
63'
Желтая карточка
Р. Алвеш
41'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
М. Габышев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
55
Иван Граф
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Шахтер Караганда
11
Алан Чочиев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
24
Aramis Kouzine
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
2-1-5
30
Шацкий
2
Хозин
19
Габышев
9
Шикавка
19
9
25
Букорац
44
Рустемович
14
Кыбырай
3-2-1-1-3
92
Покатилов
3
Баньяк
20
Дугалич
28
Алип
24
Миканович
13
Оганесян
11
Вороговский
16
Алвеш
11
Шушеначев
19
Вагнер Лав
24
Канте
44
Рустемович
11
Чочиев
11
Чочиев
44
Рустемович
9
10
Умаев
10
Умаев
9
9
Шикавка
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
9
Шикавка
14
Кыбырай
18
Назымханов
18
Назымханов
14
Кыбырай
19
Вагнер Лав
11
Пауло
11
Пауло
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кайрат
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
24
Aramis Kouzine
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
24
Aramis Kouzine
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Шахтер Караганда - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
Все
Шахтер Караганда
Кайрат
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+