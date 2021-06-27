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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Актобе
Шахтер Караганда - Актобе: обзор матча 27 июня 2021
Шахтер Караганда
27.06.2021, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Актобе
67'
Ж. Пайруз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Актобе
Замена
A. Buyvolov
️️️️
Г. Наджарян
90'
+2
86'
Желтая карточка
Р. Нурмугамет
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
А. Чочиев
81'
76'
Замена
О. Чернышов
️️️️
Ю. Логвиненко
76'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
А. Танжариков
71'
Замена
B. Dubajic
️️️️
Ю. Перцух
Желтая карточка
Ж. Пайруз
68'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пайруз
67'
Желтая карточка
М. Бакаев
60'
46'
Замена
М. Самородов
️️️️
Д. Жалмукан
Желтая карточка
Г. Наджарян
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
19
Vuk Mitošević
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Актобе
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Шахтер Караганда
2
Егор Алишаускас
ПЗ
22
Максим Галкин
ЛВ
4
Соломон Удо
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
3-3-2-2
30
Шацкий
14
Кыбырай
50
Нурсеитов
55
Граф
33
Гапон
88
Бакаев
19
Наджарян
17
Пайруз
11
Чочиев
9
19
4-3-2-2
31
Танжариков
27
Логвиненко
9
4
Кашкен
44
Зулпа
0
88
Перцух
11
Федин
73
Жалмукан
37
Сергеев
71
11
Чочиев
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
11
Чочиев
19
Наджарян
0
0
19
Наджарян
31
Танжариков
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
31
Танжариков
27
Логвиненко
7
Чернышов
7
Чернышов
27
Логвиненко
73
Жалмукан
20
Самородов
20
Самородов
73
Жалмукан
88
Перцух
0
0
88
Перцух
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Актобе
35
Ernar Saylauov
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
4
Соломон Удо
ЦП
2
Егор Алишаускас
ПЗ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Евгений Свешников
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
88
Anton Shurygin
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
35
Ernar Saylauov
ЦФ
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
4
Соломон Удо
ЦП
2
Егор Алишаускас
ПЗ
11
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
88
Anton Shurygin
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Шахтер Караганда - Актобе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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