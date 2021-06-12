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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
Шахтер Караганда - Кызыл-Жар: обзор матча 12 июня 2021
Шахтер Караганда
12.06.2021, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
90'
Р. Есимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
90'
+2
Замена
А. Черединов
️️️️
Т. Мульдинов
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Есимов
Желтая карточка
Г. Наджарян
88'
Замена
И. Свиридов
️️️️
А. Чочиев
83'
82'
Желтая карточка
М. Драченко
72'
Замена
N. Obradović
️️️️
S. Grigalashvili
Замена
Д. Атанаскоски
️️️️
С. Удо
67'
Замена
M. Toshev
️️️️
А. Таттыбаев
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
19
Vuk Mitošević
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
99
Данила Карпиков
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
M. Toshev
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Кызыл-Жар
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
70
Almat Bekbaev
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
98
Nemanja Obradović
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Шацкий
19
Габышев
14
Кыбырай
55
Граф
33
Гапон
88
Бакаев
19
Наджарян
4
Удо
11
Чочиев
9
Таттыбаев
19
4-3-2-1
22
Лобанцев
15
Шмидт
5
Каршакевич
3
Мурачев
6
Касым
7
Драченко
24
Подио
10
Бушман
18
Зорич
7
Мульдинов
0
9
Таттыбаев
9
9
9
Таттыбаев
11
Чочиев
11
Свиридов
11
Свиридов
11
Чочиев
4
Удо
3
Атанаскоски
3
Атанаскоски
4
Удо
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Черединов
7
Мульдинов
0
98
98
0
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кызыл-Жар
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
99
Данила Карпиков
ВР
2
Егор Алишаускас
ПЗ
Главный тренер
Евгений Свешников
70
Almat Bekbaev
ЦФ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
0
A. Saparov
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
99
Данила Карпиков
ВР
2
Егор Алишаускас
ПЗ
Остались в запасе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
0
A. Saparov
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦП
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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