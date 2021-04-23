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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Астана
Шахтер Караганда - Астана: обзор матча 23 апреля 2021
Шахтер Караганда
23.04.2021, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Астана
19'
В. Чуперка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Астана
90'
+4
Желтая карточка
A. Rukavina
Желтая карточка
К. Султанов
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Гурман
82'
Замена
М. Гурман
️️️️
В. Чуперка
Замена
E. Pavlov
️️️️
G. Baah
79'
Замена
Т. Нурсеитов
️️️️
Г. Наджарян
78'
73'
Замена
И. Куат
️️️️
А. Аимбетов
73'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Л. Шимунович
Замена
З. Бадибанга
️️️️
А. Таттыбаев
67'
64'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
62'
Замена
В. Балашов
️️️️
A. Khubulov
59'
Желтая карточка
A. Buyvolov
57'
39'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Чуперка
Пас отдал
А. Бейсебеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
0
G. Baah
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
22
Максим Галкин
ЛВ
18
Абылайхан Назымханов
АП
27
Виталий Балашов
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
0
E. Pavlov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
4-1-1-4
78
Закиров
3
Атанаскоски
14
Кыбырай
44
Султанов
19
Наджарян
88
Бакаев
4
Удо
0
9
Таттыбаев
0
0
3-2-4-1
1
Непогодов
2
15
Бейсебеков
33
Ароян
21
Кадете
5
Томашевич
92
Чуперка
10
Томасов
11
Барсегян
24
Шимунович
95
Аимбетов
9
Таттыбаев
39
Бадибанга
39
Бадибанга
9
Таттыбаев
0
0
0
0
19
Наджарян
50
Нурсеитов
50
Нурсеитов
19
Наджарян
0
27
Балашов
27
Балашов
0
92
Чуперка
4
Гурман
4
Гурман
92
Чуперка
95
Аимбетов
5
Куат
5
Куат
95
Аимбетов
24
Шимунович
7
Муртазаев
7
Муртазаев
24
Шимунович
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Астана
30
Игорь Шацкий
ВР
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
0
P. Kriventsev
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
19
Михаил Габышев
ПЗ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
13
Станислав Басманов
ЛВ
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
2
Лев Скворцов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
12
Саги Совет
ЛЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
30
Игорь Шацкий
ВР
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
0
P. Kriventsev
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Максим Галкин
ЛВ
19
Михаил Габышев
ПЗ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
Остались в запасе
13
Станислав Басманов
ЛВ
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
2
Лев Скворцов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
12
Саги Совет
ЛЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шахтер Караганда - Астана
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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