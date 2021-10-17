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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо-Брест
СКА-1938 - Динамо-Брест: обзор матча 17 октября 2021
СКА-1938
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Динамо-Брест
Желтая карточка
Р. Папарига
88'
78'
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
А. Шестюк
Замена
М. Ковальчук
️️️️
J. Ofori
75'
75'
Замена
С. Лынько
️️️️
В. Потороча
Замена
А. Лаврик
️️️️
А. Свирепа
71'
Замена
А. Рылач
️️️️
Д. Гирс
67'
62'
Желтая карточка
А. Шестюк
59'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
33'
Желтая карточка
Я. Орешкевич
Желтая карточка
Д. Гирс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
2-3-5
5
Мирошников
3
Сокол
55
Гирс
14
7
Свирепа
14
Лукашевич
4
24
Макушинский
2
13
2-4-4
25
Степанов
18
Щербо
32
Ясюкевич
26
Тихоновский
23
Олехнович
15
Орешкевич
8
Ануфриев
9
Шестюк
96
Потороча
55
Аффи
99
Юдчиц
7
Свирепа
55
Лаврик
55
Лаврик
7
Свирепа
14
20
Ковальчук
20
Ковальчук
14
55
Гирс
2
Рылач
2
Рылач
55
Гирс
9
Шестюк
99
99
9
Шестюк
96
Потороча
89
Лынько
89
Лынько
96
Потороча
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо-Брест
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча СКА-1938 - Динамо-Брест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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