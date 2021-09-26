Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Динамо Мн
Сморгонь - Динамо Мн: обзор матча 26 сентября 2021
Сморгонь
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 5
Завершен
Динамо Мн
12'
Ж. По
25'
Ж. По
40'
И. Бахар
73'
Д. Латыхов
87'
Н. Демченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сморгонь - Динамо Мн
87'
ГОЛ! 0:5!
Н. Демченко
82'
Замена
Н. Демченко
️️️️
А. Путило
Замена
B. Aziz Dao
️️️️
К. Интсоен
77'
75'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
И. Бахар
73'
ГОЛ! 0:4!
Д. Латыхов
72'
Замена
К. Кучинский
️️️️
Д. Динга
70'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
Замена
Д. Силинский
️️️️
Д. Сибилев
65'
40'
ГОЛ! 0:3!
И. Бахар
Пас отдал
В. Ложкин
Желтая карточка
K. Pavlyuchek
39'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ж. По
Пас отдал
А. Путило
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. По
Пас отдал
А. Путило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
0
V. Kaborda
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Сморгонь
19
Даниил Силинский
ЦП
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
1-2-5
16
15
Яцкевич
6
Сибилев
66
Камара
30
Щербаченя
3
Интсоен
41
0
2-2-1-5
1
Хаткевич
6
Динга
3
Матвейчик
47
Козлов
8
Селява
17
Бахар
25
Ложкин
29
Бацула
97
По
17
Климович
14
Путило
6
Сибилев
19
Силинский
19
Силинский
6
Сибилев
3
Интсоен
87
87
3
Интсоен
6
Динга
19
Кучинский
19
Кучинский
6
Динга
17
Бахар
37
Давискиба
37
Давискиба
17
Бахар
14
Путило
8
Демченко
8
Демченко
14
Путило
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо Мн
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
41
Максим Плотников
ВР
0
A. Rios
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
9
Maxim Pashkevich
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
0
A. Rios
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Сморгонь - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Сморгонь
Динамо Мн
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+