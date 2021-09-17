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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938: обзор матча 17 сентября 2021
Торпедо-БелАЗ
17.09.2021, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
29'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Желтая карточка
Ш. Самиев
90'
+2
84'
Желтая карточка
Д. Гирс
82'
Желтая карточка
A. Musahagian
81'
Желтая карточка
Б. Абдихоликов
81'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Б. Абдихоликов
Замена
M. Afanasjev
️️️️
В. Устинов
80'
77'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Булычев
76'
Желтая карточка
А. Булычев
Замена
E. Astakhov
️️️️
Y. Gabovda
74'
Желтая карточка
Н. Николаевич
70'
Желтая карточка
К. Премудров
68'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
А. Макаров
66'
51'
Замена
А. Лаврик
️️️️
J. Ofori
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
Ш. Убайдуллаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
2-1-5-3
5
Бурко
88
Яшин
2
Носко
21
Макаров
11
Антилевский
6
Премудров
20
Велозо
19
Устинов
1
Бушма
99
Самиев
7
1-4-5
3
Сокол
7
Свирепа
14
6
55
Гирс
10
Убайдуллаев
1
Макавчик
14
Лукашевич
24
Макушинский
27
Булычев
19
Устинов
0
0
19
Устинов
21
Макаров
13
Николаевич
13
Николаевич
21
Макаров
7
27
27
7
14
55
Лаврик
55
Лаврик
14
45
Абдихоликов
10
Папарига
10
Папарига
45
Абдихоликов
27
Булычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
27
Булычев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
СКА-1938
24
Арсений Забродский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
32
Юрий Павлюковец
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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