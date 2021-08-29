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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - СКА-1938
Неман - СКА-1938: обзор матча 29 августа 2021
Неман
29.08.2021, воскресенье, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
СКА-1938
8'
А. Свирепа (АГ)
41'
А. Легчилин
44'
А. Легчилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - СКА-1938
76'
Желтая карточка
Д. Гирс
71'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Рылач
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Легчилин
70'
68'
Желтая карточка
А. Сокол
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
65'
Замена
Н. Халимончик
️️️️
А. Васильев
61'
Замена
С. Куадио
️️️️
Р. Грибовский
59'
46'
Замена
А. Булычев
️️️️
А. Лаврик
ГОЛ! 3:0!
А. Легчилин
Пас отдал
Е. Зубович
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Легчилин
Пас отдал
А. Шукуров
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Свирепа
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
20
Иван Садовничий
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Альберт Копытич
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
СКА-1938
1
Artur Lesko
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
2-4-5
4
Васильев
14
Жимо
46
Легчилин
49
Джигеро
24
Якимов
11
Жуковский
1
Малиевский
10
Шукуров
9
Грибовский
17
Зубович
20
Садовничий
3-3-5
5
Мирошников
55
Лаврик
3
Сокол
55
Гирс
7
Свирепа
6
45
Абдихоликов
1
Макавчик
2
Рылач
10
Убайдуллаев
10
Папарига
4
Васильев
20
Халимончик
20
Халимончик
4
Васильев
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
46
Легчилин
78
Яблонский
78
Яблонский
46
Легчилин
9
Грибовский
11
Куадио
11
Куадио
9
Грибовский
55
Лаврик
27
Булычев
27
Булычев
55
Лаврик
2
Рылач
18
Омельянчук
18
Омельянчук
2
Рылач
Остались в запасе
Неман
СКА-1938
26
Владислав Варакса
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Artur Lesko
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
26
Владислав Варакса
ЦП
17
Альберт Копытич
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Artur Lesko
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Неман - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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