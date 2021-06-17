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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - СКА-1938
Минск - СКА-1938: обзор матча 17 июня 2021
Минск
17.06.2021, четверг, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
СКА-1938
1'
M. López
47'
M. López
42'
В. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - СКА-1938
Замена
С. Сазончик
️️️️
M. López
90'
+1
86'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Гирс
Замена
Е. Богомольский
️️️️
Я. Яроцкий
73'
55'
Замена
А. Рылач
️️️️
Е. Юдчиц
53'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Лаврик
Желтая карточка
А. Шрамченко
51'
ГОЛ! 2:1!
M. López
Пас отдал
М. Касараб
47'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Ю. Остроух
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Васильев
Желтая карточка
П. Пришивалко
41'
29'
Замена
A. Vasilyev
️️️️
R. Yussif
ГОЛ! 1:0!
M. López
Пас отдал
Я. Яроцкий
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
21
Michael López
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
3-2-1-1-3
25
Остроух
3
Чаговец
0
29
15
Касараб
15
Евдокимов
23
Яроцкий
31
Пришивалко
8
Шрамченко
21
4-3-1-3
30
Башилов
5
Мирошников
3
Сокол
55
Лаврик
55
Гирс
7
Свирепа
6
47
Васильев
99
Юдчиц
0
13
25
Остроух
78
Якушевич
78
Якушевич
25
Остроух
21
10
Сазончик
10
Сазончик
21
23
Яроцкий
19
Богомольский
19
Богомольский
23
Яроцкий
55
Лаврик
18
Омельянчук
18
Омельянчук
55
Лаврик
99
Юдчиц
2
Рылач
2
Рылач
99
Юдчиц
55
Гирс
77
Совпель
77
Совпель
55
Гирс
0
22
22
0
Остались в запасе
Минск
СКА-1938
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
3
F. Queiros
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Минск - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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