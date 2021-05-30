Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - СКА-1938
Динамо-Брест - СКА-1938: обзор матча 30 мая 2021
Динамо-Брест
30.05.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
56'
A. Vasilyev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - СКА-1938
87'
Желтая карточка
V. Bakonin
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
П. Седько
85'
Замена
С. Лынько
️️️️
А. Шестюк
82'
80'
Замена
Д. Виговский
️️️️
Е. Юдчиц
Желтая карточка
V. Gajduchik
73'
73'
Замена
А. Рылач
️️️️
A. Musahagian
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Иван
66'
65'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Лаврик
59'
Желтая карточка
А. Лаврик
56'
ГОЛ! 0:1!
A. Vasilyev
46'
Замена
A. Vasilyev
️️️️
R. Yussif
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
95
Давид Иван
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
4-3-1-2
25
Степанов
18
Щербо
0
72
Позняк
21
Слабашевич
95
Иван
26
Тихоновский
23
Олехнович
26
Седько
19
Беленький
9
Шестюк
4-3-1-3
55
Лаврик
30
Башилов
3
Сокол
5
Мирошников
7
Свирепа
6
55
Гирс
47
Васильев
99
Юдчиц
0
13
9
Шестюк
89
Лынько
89
Лынько
9
Шестюк
95
Иван
15
Орешкевич
15
Орешкевич
95
Иван
26
Седько
99
99
26
Седько
55
Лаврик
18
Омельянчук
18
Омельянчук
55
Лаврик
6
2
Рылач
2
Рылач
6
99
Юдчиц
8
Виговский
8
Виговский
99
Юдчиц
0
22
22
0
Остались в запасе
Динамо-Брест
СКА-1938
1
Артем Денисенко
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
Остались в запасе
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Динамо-Брест - СКА-1938
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
Новости команд
Все
Динамо-Брест
СКА-1938
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+