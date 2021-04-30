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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - СКА-1938
Динамо Мн - СКА-1938: обзор матча 30 апреля 2021
Динамо Мн
30.04.2021, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
СКА-1938
43'
Ж. По
48'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - СКА-1938
Замена
Е. Шикавка
️️️️
А. Мбенг
89'
Замена
В. Хващинский
️️️️
А. Путило
89'
82'
Замена
R. Yussif
️️️️
Е. Юдчиц
81'
Замена
А. Лаврик
️️️️
A. Musahagian
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
80'
71'
Желтая карточка
А. Сокол
Замена
В. Климович
️️️️
Ж. По
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Мбенг
48'
46'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Гирс
ГОЛ! 1:0!
Ж. По
Пас отдал
А. Путило
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
4
Антон Суша
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
0
R. Yussif
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
3-2-2-3
1
Помазан
29
Бацула
3
Швецов
3
Матвейчик
8
Селява
15
Кисляк
14
Путило
7
Быков
11
Мбенг
25
Ложкин
97
По
2-4-1-2
16
Садовский
5
Мирошников
3
Сокол
55
Гирс
6
10
7
Свирепа
47
Васильев
22
99
Юдчиц
11
Мбенг
9
Шикавка
9
Шикавка
11
Мбенг
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
97
По
17
Климович
17
Климович
97
По
14
Путило
10
Хващинский
10
Хващинский
14
Путило
Рылач
18
Омельянчук
18
Омельянчук
Рылач
99
Юдчиц
0
0
99
Юдчиц
6
55
Лаврик
55
Лаврик
6
55
Гирс
77
Совпель
77
Совпель
55
Гирс
Остались в запасе
Динамо Мн
СКА-1938
23
Владислав Лях
ЛЗ
47
Михаил Козлов
ОП
4
Антон Суша
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
23
Владислав Лях
ЛЗ
47
Михаил Козлов
ОП
4
Антон Суша
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
Остались в запасе
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Динамо Мн - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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