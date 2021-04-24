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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Неман
СКА-1938 - Неман: обзор матча 24 апреля 2021
СКА-1938
24.04.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Неман
11'
J. Mawatu
84'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Неман
84'
ГОЛ! 1:1!
Е. Зубович
70'
Замена
С. Куадио
️️️️
В. Жуковский
Замена
М. Омельянчук
️️️️
В. Совпель
65'
Замена
Д. Виговский
️️️️
A. Vasilyev
65'
63'
Замена
А. Джигеро
️️️️
М. Яблонский
Желтая карточка
A. Vasilyev
55'
46'
Замена
П. Забелин
️️️️
Ю. Козлов
Замена
Д. Гирс
️️️️
A. Musahagian
46'
ГОЛ! 1:0!
J. Mawatu
Пас отдал
М. Башилов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
0
R. Yussif
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Неман
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
3-4-2-2
5
Мирошников
3
Сокол
30
Башилов
6
10
77
Совпель
7
Свирепа
47
Васильев
2
Рылач
22
13
2-5-1-3
20
Садовничий
4
Васильев
11
Жуковский
24
Якимов
78
Яблонский
46
Легчилин
10
Козлов
10
Шукуров
19
Курганский
97
Пасевич
17
Зубович
77
Совпель
18
Омельянчук
18
Омельянчук
77
Совпель
6
55
Гирс
55
Гирс
6
22
8
Виговский
8
Виговский
22
11
Жуковский
11
Куадио
11
Куадио
11
Жуковский
78
Яблонский
49
Джигеро
49
Джигеро
78
Яблонский
10
Козлов
28
Забелин
28
Забелин
10
Козлов
Остались в запасе
СКА-1938
Неман
0
R. Yussif
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Белявский
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Антон Сучков
ЛВ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
0
R. Yussif
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Антон Сучков
ЛВ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча СКА-1938 - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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