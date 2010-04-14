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Уиган Атлетик - Портсмут
Уиган Атлетик - Портсмут: обзор матча 14 апреля 2010
Уиган Атлетик
14.04.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Портсмут
Желтая карточка
Э. Ванден Борре
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Скотланд
Желтая карточка
Д. Скотланд
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
М. Ритчи
Замена
М. Морено
️️️️
П. Шарнер
Замена
Л. Совах
️️️️
Р. Роша
Желтая карточка
Т. Брамбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
24
Томми Смит
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Портсмут
19
Леннард Совах
ЛЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
19
Брамбл
20
Шарнер
2
Гохури
3
Фигероа
25
Мелхиот
17
Диаме
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
9
Скотланд
23
Родальега
3-2-4-1
12
Эшдаун
20
Ванден Борре
3
Роша
36
Уилсон
25
Уорд
30
Ритчи
26
Басинас
17
Браун
16
Диоп
24
Смит
7
Утака
9
Скотланд
11
Мозес
11
Мозес
9
Скотланд
20
Шарнер
9
Морено
9
Морено
20
Шарнер
3
Роша
19
Совах
19
Совах
3
Роша
30
Ритчи
10
Пикьонн
10
Пикьонн
30
Ритчи
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Портсмут
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Уиган Атлетик - Портсмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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