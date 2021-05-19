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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 19 мая 2021
Аталанта
19.05.2021, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Ювентус
41'
Р. Малиновский
31'
Д. Кулушевски
73'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
Й. Иличич
89'
Красная карточка
Р. Толой
88'
Желтая карточка
М. де Рон
88'
Желтая карточка
Р. Фройлер
85'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Госенс
83'
83'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
К. Ромеро
78'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Толой
77'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Х. Хатебур
76'
74'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Кьеза
73'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Д. Кулушевски
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
68'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Х. Хатебур
41'
40'
Желтая карточка
М. де Лигт
Желтая карточка
Р. Малиновский
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
У. МакКенни
27'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-1-2-1
95
Голлини
2
Толой
21
Ромеро
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
3-4-2-1
1
Буффон
13
Данило
14
Кьеллини
4
де Лигт
7
Куадрадо
30
Бентанкур
12
Рабьо
29
МакКенни
21
Кулушевски
14
Кьеза
7
Роналду
2
Толой
6
Джимсити
6
Джимсити
2
Толой
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
8
Госенс
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Госенс
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
33
Хатебур
72
Иличич
72
Иличич
33
Хатебур
21
Кулушевски
19
Бонуччи
19
Бонуччи
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Дибала
21
Дибала
14
Кьеза
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Аталанта - Ювентус
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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