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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 03 марта 2021
РБ Лейпциг
03.03.2021, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
63'
Ю. Поульсен
88'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
Х. Хванг
88'
85'
Замена
Б. Бялек
️️️️
К. Шлагер
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Нкунку
84'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Ю. Поульсен
80'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Ольмо
80'
72'
Замена
М. Филипп
️️️️
Б. Баку
72'
Замена
В. Са
️️️️
Я. Герхардт
72'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Штеффен
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
А. Серлот
63'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Клюйверт
61'
Замена
А. Айдара
️️️️
В. Орбан
46'
35'
Желтая карточка
М. Лакруа
26'
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
Желтая карточка
К. Нкунку
25'
Желтая карточка
Д. Ольмо
21'
Желтая карточка
К. Кампль
20'
5'
Желтая карточка
П. Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
20
Мукиэле
10
Адамс
44
Кампль
19
Клюйверт
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
43
Мбабу
6
Отавио
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
9
Вегхорст
20
Ольмо
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Ольмо
4
Орбан
21
Айдара
21
Айдара
4
Орбан
15
Поульсен
10
Форсберг
10
Форсберг
15
Поульсен
19
Клюйверт
9
Серлот
9
Серлот
19
Клюйверт
28
Нкунку
7
Хванг
7
Хванг
28
Нкунку
31
Герхардт
27
Са
27
Са
31
Герхардт
11
Штеффен
7
Брекало
7
Брекало
11
Штеффен
21
Шлагер
21
Бялек
21
Бялек
21
Шлагер
17
Баку
26
Филипп
26
Филипп
17
Баку
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Уго Новоа
ПВ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Уго Новоа
ПВ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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