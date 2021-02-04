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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 04 февраля 2021
Бетис
04.02.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Атлетик
84'
Хуанми
90+4'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Атлетик
ГОЛ!
Ю. Бершиче
1:4
Пенальти не реализован!
Хуанми
ГОЛ!
Х. Морсильо
1:3
Пенальти не реализован!
С. Каналес
ГОЛ!
И. Уильямс
1:2
ГОЛ!
А. Манди
1:1
ГОЛ!
Р. Гарсия
0:1
Замена
Эмерсон
️️️️
Х. Миранда
106'
Замена
К. Тельо
️️️️
В. Карвалью
106'
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Мартинес
Замена
Сидней
️️️️
Н. Фекир
90'
+3
Замена
Хоакин
️️️️
Г. Родригес
90'
88'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Б. Иглесиас
88'
88'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Весга
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
84'
83'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
В. Карвалью
83'
78'
Замена
А. Капа
️️️️
И. Леке
78'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Хуанми
️️️️
А. Руйбаль
74'
72'
Желтая карточка
И. Леке
67'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
Желтая карточка
А. Руйбаль
55'
53'
Желтая карточка
И. Мартинес
48'
Желтая карточка
Д. Гарсия
42'
Желтая карточка
Е. Альварес
39'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
33
Миранда
4
Руис
2
Манди
33
Монтойя
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
3-3-1-1-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
12
Вильялибре
14
Гарсия
33
Миранда
22
Эмерсон
22
Эмерсон
33
Миранда
10
Фекир
26
Сидней
26
Сидней
10
Фекир
7
Иглесиас
18
Гуардадо
18
Гуардадо
7
Иглесиас
10
Карвалью
37
Тельо
37
Тельо
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
17
Хоакин
2
Родригес
24
Руйбаль
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Руйбаль
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
15
Леке
2
Капа
2
Капа
15
Леке
6
Весга
8
Лопес
8
Лопес
6
Весга
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
13
Даниэль Ребольо
ВР
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Атлетик
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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