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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 03 февраля 2021
Гранада
03.02.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 5
Завершен
Барселона
33'
Р. Кенеди
47'
Р. Сольдадо
103'
Ф. Вико (П)
88'
А. Гризманн
90+2'
Ж. Альба
100'
А. Гризманн
108'
Ф. де Йонг
113'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Барселона
Желтая карточка
Х. Вальехо
119'
113'
ГОЛ! 3:5!
Ж. Альба
108'
ГОЛ! 3:4!
Ф. де Йонг
106'
Замена
К. Лангле
️️️️
Педри
Замена
Н. Перес
️️️️
Я. Брайс
106'
103'
Желтая карточка
Ж. Альба
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ф. Вико
103'
100'
ГОЛ! 2:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Монторо
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Альба
Пас отдал
А. Гризманн
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Х. Вальехо
️️️️
А. Пуэртас
80'
Желтая карточка
Х. Санчес
77'
76'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Сольдадо
66'
64'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
С. Умтити
63'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Тринкау
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Соро
58'
57'
Замена
С. Дест
️️️️
С. Роберто
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Монторо
47'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
В. Диас
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
А. Соро
33'
Желтая карточка
Я. Брайс
29'
25'
Желтая карточка
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гранада
1
Руй Силва
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Феде Вико
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-2-3-1
13
Эскандель
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
88
Брайс
19
Монторо
29
Кенеди
7
Пуэртас
29
Соро
9
Сольдадо
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
33
Араухо
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
7
Тринкау
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
9
Сольдадо
97
Суарес
97
Суарес
9
Сольдадо
88
Брайс
18
Перес
18
Перес
88
Брайс
7
Пуэртас
24
Вальехо
24
Вальехо
7
Пуэртас
16
Диас
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Диас
29
Соро
19
Вико
19
Вико
29
Соро
8
Педри
2
Лангле
2
Лангле
8
Педри
6
Роберто
8
Дест
8
Дест
6
Роберто
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
7
Тринкау
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Тринкау
14
Умтити
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
14
Умтити
Остались в запасе
Гранада
Барселона
23
Пепе Санчес
ПЗ
1
Руй Силва
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Нето
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
1
Руй Силва
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Нето
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Гранада - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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