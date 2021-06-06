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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Хорватия
Бельгия - Хорватия: обзор матча 06 июня 2021
Бельгия
06.06.2021, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Хорватия
38'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бельгия - Хорватия
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Дендокер
81'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Я. Карраско
81'
80'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
Замена
Т. Азар
️️️️
Н. Шадли
71'
70'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Б. Петкович
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Д. Мертенс
68'
62'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Ребич
62'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ковачич
61'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Модрич
Замена
Т. Вермален
️️️️
Я. Вертонген
46'
46'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
16
Миле Скорич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
18
Денайе
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
19
Дендокер
22
Шадли
11
Карраско
9
Лукаку
14
Мертенс
4-1-2-2-1
1
Ливакович
2
Врсалько
21
Вида
5
Чалета-Цар
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
17
Ребич
14
Перишич
17
Петкович
5
Вертонген
3
Вермален
3
Вермален
5
Вертонген
14
Мертенс
20
Ванакен
20
Ванакен
14
Мертенс
22
Шадли
16
Азар
16
Азар
22
Шадли
19
Дендокер
10
Азар
10
Азар
19
Дендокер
11
Карраско
11
Доку
11
Доку
11
Карраско
3
Баришич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
3
Баришич
8
Ковачич
13
Влашич
13
Влашич
8
Ковачич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
17
Петкович
7
Брекало
7
Брекало
17
Петкович
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
17
Ребич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Ребич
Остались в запасе
Бельгия
Хорватия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Бельгия - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
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