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Расписание матчей
Франция. Кубок
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 10 февраля 2021
Страсбур
10.02.2021, среда, 16:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Монпелье
45+1'
А. Делор
88'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - Монпелье
88'
ГОЛ! 0:2!
П. Шкулетич
Пас отдал
Т. Саванье
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
С. Прсич
81'
Замена
М. Сиби
️️️️
Ф. Жилберт
81'
Замена
И. Саади
️️️️
М. Шахири
75'
75'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
68'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Делор
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
68'
67'
Замена
Т. Саванье
️️️️
Ф. Мойе
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
Н. Коцца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Махаме Сиби
ОП
33
Абдулайе Усман
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Камара
23
Кароль
23
Митрович
5
Коне
24
Жилберт
14
Аолу
14
Ленар
14
Прсич
11
Шахири
19
Ажорк
20
Уорис
4-2-1-3
16
Берто
2
Суке
4
Хилтон
3
Конгре
31
Коцца
13
Шотар
6
Ле Таллек
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
11
Ваи
24
Жилберт
23
Сиби
23
Сиби
24
Жилберт
14
Прсич
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Прсич
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
11
Шахири
9
Саади
9
Саади
11
Шахири
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
91
Мойе
10
Саванье
10
Саванье
91
Мойе
9
Делор
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Делор
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
19
Антони Каси
ЛЗ
33
Абдулайе Усман
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Йонас Омлин
ВР
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
33
Абдулайе Усман
ОП
1
Эиджи Кавашима
ВР
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Йонас Омлин
ВР
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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