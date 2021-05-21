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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 21 мая 2021
Сьон
21.05.2021, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Базель
9'
Г. Карлен
34'
Балтасар
35'
Г. Карлен
58'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Базель
Замена
А. Гргич
️️️️
Г. Карлен
78'
78'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Р. Петретта
75'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Э. Жегрова
Замена
G. Christian Zock Abep
️️️️
С. Ди
75'
75'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Малес
Замена
J. Ruiz
️️️️
A. Abdellaoui
75'
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
М. Тосетти
65'
ГОЛ! 4:0!
Г. Оаро
58'
46'
Замена
А. Абраши
️️️️
П. Касами
Замена
Л. Тупта
️️️️
D. Iapichino
46'
Желтая карточка
М. Тосетти
39'
39'
Желтая карточка
А. Кабрал
ГОЛ! 3:0!
Г. Карлен
35'
ГОЛ! 2:0!
Балтасар
Пас отдал
М. Тосетти
34'
19'
Желтая карточка
П. Касами
ГОЛ! 1:0!
Г. Карлен
Пас отдал
Балтасар
9'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
3-4-3
18
Фикеншер
15
Каваре
5
19
8
Балтасар
23
Тосетти
34
Ндойе
20
Ди
99
Оаро
11
Карлен
8
4-2-2-2
13
Линднер
30
Видмер
21
Хайдари
5
Джемерт
18
Петретта
20
Фрай
23
Касами
27
Жегрова
20
Паласиос
19
Кабрал
19
Малес
19
29
Тупта
29
Тупта
19
20
Ди
6
6
20
Ди
23
Тосетти
18
18
23
Тосетти
5
5
5
5
11
Карлен
8
Гргич
8
Гргич
11
Карлен
27
Жегрова
9
Пулулу
9
Пулулу
27
Жегрова
23
Касами
6
Абраши
6
Абраши
23
Касами
19
Малес
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Малес
18
Петретта
7
Дзуффи
7
Дзуффи
18
Петретта
Остались в запасе
Сьон
Базель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сьон - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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