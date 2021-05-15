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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 15 мая 2021
Базель
15.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
21'
Р. Петретта
30'
Э. Жегрова
63'
П. Касами
77'
Р. Петретта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Цюрих
Желтая карточка
А. Кабрал
86'
81'
Замена
A. Winter
️️️️
Ф. Рохнер
ГОЛ! 4:0!
Р. Петретта
Пас отдал
Ф. Фрай
77'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Д. Малес
74'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Э. Жегрова
74'
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Штокер
74'
73'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Кололли
71'
Желтая карточка
Б. Крамер
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
П. Касами
67'
ГОЛ! 3:0!
П. Касами
Пас отдал
Э. Жегрова
63'
59'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Б. Джемаили
46'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Домджони
46'
Замена
Б. Крамер
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
40'
Желтая карточка
Т. Домджони
40'
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
ГОЛ! 2:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
Д. Малес
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Петретта
Пас отдал
В. Штокер
21'
4'
Красная карточка
Натан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Матиас Паласиос
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
30
Видмер
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
6
Абраши
27
Жегрова
19
Кабрал
19
Малес
4-1-5
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
2
Камбери
20
Думбия
27
Рохнер
8
Домджони
27
10
Кололли
21
Джемаили
14
Штокер
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Штокер
19
Малес
9
Пулулу
9
Пулулу
19
Малес
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
27
Жегрова
23
Касами
7
Дзуффи
7
Дзуффи
23
Касами
10
Кололли
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Кололли
8
Домджони
8
Сейлер
8
Сейлер
8
Домджони
27
Рохнер
7
7
27
Рохнер
21
Джемаили
19
Маркезано
19
Маркезано
21
Джемаили
27
9
Крамер
9
Крамер
27
Остались в запасе
Базель
Цюрих
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Цюрих
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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