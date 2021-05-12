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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 12 мая 2021
Сьон
12.05.2021, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
90'
J. Khasa
49'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Люцерн
90'
Желтая карточка
C. Schwegler
ГОЛ! 1:1!
J. Khasa
Пас отдал
М. Тосетти
90'
Желтая карточка
Балтасар
83'
Замена
G. Christian Zock Abep
️️️️
А. Гргич
83'
83'
Замена
L. Lang
️️️️
В. Тасар
75'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
75'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
I. Martić
74'
Замена
Балтасар
️️️️
Г. Карлен
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
В. Тасар
Пас отдал
И. Ндиайе
29'
Желтая карточка
М. Бюрх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Люцерн
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
2-3-5
18
Фикеншер
15
Каваре
19
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
29
99
Оаро
11
Карлен
8
27
3-2-5
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
15
Бюрх
23
Угринич
11
Шурпф
27
7
Ндиайе
59
Верманн
27
Тасар
39
Соргич
8
Гргич
6
6
8
Гргич
11
Карлен
8
Балтасар
8
Балтасар
11
Карлен
27
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
27
39
Соргич
22
22
39
Соргич
27
Тасар
71
71
27
Тасар
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
0
Luca Clemenza
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
0
Luca Clemenza
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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