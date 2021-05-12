Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 12 мая 2021
Серветт
12.05.2021, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Лозанна-Спорт
28'
Г. Кюи
11'
Д. Болинжи
19'
Л. Да Кунья
35'
Д. Болинжи
78'
П. Бразау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
К. Имери
90'
+3
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
80'
Замена
Б. Фофана
️️️️
М. Стеванович
80'
78'
ГОЛ! 1:4!
П. Бразау
Пас отдал
Х. Маю
75'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Г. Барес
Вторая желтая
В. Сассо
70'
Замена
К. Имери
️️️️
Г. Кюи
63'
Замена
K. Koné
️️️️
А. Шалк
63'
59'
Замена
П. Бразау
️️️️
Л. Да Кунья
59'
Замена
Х. Маю
️️️️
Д. Болинжи
Желтая карточка
В. Сассо
51'
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Ондуа
46'
35'
ГОЛ! 1:3!
Д. Болинжи
Пас отдал
Н. Бораниясевич
ГОЛ! 1:2!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Стеванович
28'
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Э. Гессан
14'
Желтая карточка
М. Йенц
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Болинжи
Пас отдал
С. Кукурузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Лозанна-Спорт
14
Хишам Маю
ЦП
20
Педру Бразау
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
32
Сотье
19
Северен
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
2-1-3-4
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
25
Сузуки
19
Болинжи
29
Гессан
15
7
Да Кунья
9
Стеванович
10
Фофана
10
Фофана
9
Стеванович
5
Ондуа
23
Сассо
23
Сассо
5
Ондуа
99
Кюи
30
Имери
30
Имери
99
Кюи
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
8
Шалк
20
20
8
Шалк
7
Да Кунья
20
Бразау
20
Бразау
7
Да Кунья
19
Болинжи
14
Маю
14
Маю
19
Болинжи
15
Барес
98
Зехнини
98
Зехнини
15
Барес
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Лозанна-Спорт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+