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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 25 апреля 2021
Люцерн
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Цюрих
18'
И. Ндиайе
75'
В. Тасар
90+4'
П. Шурпф
3'
Т. Айегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Цюрих
ГОЛ! 3:1!
П. Шурпф
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
87'
86'
Желтая карточка
Б. Джемаили
84'
Замена
Т. Домджони
️️️️
У. Думбия
Желтая карточка
Ф. Угринич
80'
Замена
S. Grether
️️️️
C. Schwegler
79'
ГОЛ! 2:1!
В. Тасар
75'
Желтая карточка
П. Шурпф
74'
71'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Кололли
70'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
66'
Замена
В. Тасар
️️️️
Л. Шауб
66'
61'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
Б. Крамер
Желтая карточка
М. Фридек
58'
ГОЛ! 1:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
П. Шурпф
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Айегун
Желтая карточка
И. Ндиайе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
2-4-4
27
Мюллер
15
Бюрх
5
Кнежевич
23
Угринич
17
Фридек
21
Шауб
11
Шурпф
27
7
Ндиайе
59
Верманн
39
Соргич
3-1-5-1
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
27
Рохнер
15
Айегун
19
Маркезано
10
Кололли
21
Джемаили
9
Крамер
39
Соргич
22
22
39
Соргич
27
17
17
27
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
21
Шауб
27
Тасар
27
Тасар
21
Шауб
10
Кололли
9
Сесай
9
Сесай
10
Кололли
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
9
Крамер
27
27
9
Крамер
20
Думбия
8
Домджони
8
Домджони
20
Думбия
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
71
Хекуран Криэциу
ОП
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
Остались в запасе
71
Хекуран Криэциу
ОП
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Цюрих
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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