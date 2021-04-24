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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 24 апреля 2021
Лозанна-Спорт
24.04.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Базель
10'
Х. Маю
29'
С. Кукурузович (П)
82'
Н. Бораниясевич
32'
А. Кабрал (П)
76'
А. Кабрал
85'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
85'
ГОЛ! 3:3!
В. Штокер
Пас отдал
А. Кабрал
ГОЛ! 3:2!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
Э. Гессан
82'
81'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Малес
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Х. Маю
81'
80'
Желтая карточка
В. Штокер
78'
Желтая карточка
С. Видмер
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
Замена
Г. Барес
️️️️
Л. Да Кунья
69'
46'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Т. Клозе
Желтая карточка
К. Пуэртас
38'
32'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кабрал
Желтая карточка
Н. Лосли
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Кукурузович
29'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
P. Egil Flo
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
Н. Бораниясевич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
2-5-3
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
25
Сузуки
7
Кукурузович
21
Пуэртас
14
Маю
28
Бораниясевич
29
Гессан
13
7
Да Кунья
3-4-3
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
5
Джемерт
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
6
Абраши
19
Кабрал
19
Малес
9
Сене
13
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
13
7
Да Кунья
15
Барес
15
Барес
7
Да Кунья
14
Маю
19
Болинжи
19
Болинжи
14
Маю
19
Малес
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Малес
5
Клозе
7
Дзуффи
7
Дзуффи
5
Клозе
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Матиас Паласиос
АП
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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