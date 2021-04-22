Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 22 апреля 2021
Серветт
22.04.2021, четверг, 19:15
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 5
Завершен
Сьон
37'
А. Шалк
64'
А. Шалк
74'
Б. Фофана
7'
Г. Карлен
55'
Г. Карлен
58'
Б. Ндойе
71'
Г. Оаро
82'
М. Тосетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Сьон
90'
+4
Желтая карточка
L. Lacroix
Замена
A. Martial
️️️️
Т. Конья
89'
89'
Замена
J. Khasa
️️️️
Г. Карлен
82'
ГОЛ! 3:5!
М. Тосетти
Пас отдал
Л. Тупта
77'
Желтая карточка
Г. Карлен
Замена
K. Koné
️️️️
А. Шалк
76'
ГОЛ! 3:4!
Б. Фофана
Пас отдал
Г. Кюи
74'
Желтая карточка
Ж. Фрик
73'
73'
Замена
А. Гргич
️️️️
Балтасар
71'
ГОЛ! 2:4!
Г. Оаро
Пас отдал
Балтасар
67'
Желтая карточка
D. Iapichino
ГОЛ! 2:3!
А. Шалк
Пас отдал
В. Сассо
64'
Замена
К. Имери
️️️️
Г. Ондуа
62'
Замена
Б. Фофана
️️️️
М. Диалло
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ндойе
Пас отдал
М. Тосетти
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Карлен
Пас отдал
Г. Оаро
ГОЛ! 1:1!
А. Шалк
Пас отдал
Г. Кюи
37'
Желтая карточка
М. Диалло
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карлен
Пас отдал
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
39
Alexis Martial
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
19
Северен
23
Сассо
4
Руй
25
Диалло
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
2-3-1-4
18
Фикеншер
19
15
Каваре
8
Балтасар
23
Тосетти
34
Ндойе
29
Тупта
11
Карлен
99
Оаро
6
4
8
Конья
39
39
8
Конья
25
Диалло
10
Фофана
10
Фофана
25
Диалло
5
Ондуа
30
Имери
30
Имери
5
Ондуа
8
Шалк
20
20
8
Шалк
11
Карлен
29
29
11
Карлен
8
Балтасар
8
Гргич
8
Гргич
8
Балтасар
Остались в запасе
Серветт
Сьон
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
27
Ivan Martić
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
27
Ivan Martić
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Сьон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Новости команд
Все
Серветт
Сьон
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+