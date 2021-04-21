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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 21 апреля 2021
Люцерн
21.04.2021, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
90'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 1:0!
В. Тасар
90'
Замена
Y. Alounga
️️️️
И. Ндиайе
86'
Замена
S. Alabi
️️️️
Л. Шауб
76'
71'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Х. Маю
71'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
Замена
В. Тасар
️️️️
Д. Соргич
71'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
71'
Желтая карточка
Й. Верманн
65'
59'
Замена
Э. Гессан
️️️️
П. Бразау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
17
15
Бюрх
5
Кнежевич
23
Угринич
11
Шурпф
21
Шауб
17
Фридек
7
Ндиайе
59
Верманн
39
Соргич
2-1-4-1-2
1
Мори
37
Нанизаямо
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
14
Маю
21
Пуэртас
20
Бразау
19
Болинжи
13
7
Ндиайе
22
22
7
Ндиайе
21
Шауб
23
23
21
Шауб
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
39
Соргич
27
Тасар
27
Тасар
39
Соргич
14
Маю
25
Сузуки
25
Сузуки
14
Маю
20
Бразау
29
Гессан
29
Гессан
20
Бразау
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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