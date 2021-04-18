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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 18 апреля 2021
Янг Бойз
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
39'
Ж. Нсаме
68'
Ж. Нсаме
76'
Ж. Нсаме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
90'
+1
Желтая карточка
К. Лунгойи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Нсаме
76'
76'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Д. Саббатини
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
76'
75'
Желтая карточка
M. Maric
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Нгамале
72'
Замена
С. Лаупер
️️️️
В. Сьерро
72'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Нгамале
68'
66'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
A. Gerndt
66'
Замена
Р. Мачек
️️️️
О. Кустодио
66'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Факкинетти
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Джордан
65'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
65'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
У. Гарсия
39'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
5
Камара
30
Хефти
10
Сулеймани
4
Сьерро
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
17
Нсаме
3-5-2
58
Осигве
5
Кечкеш
5
3
Циглер
14
Саббатини
4
Ловрич
7
Факкинетти
19
10
Кустодио
13
11
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
4
Сьерро
30
Лаупер
30
Лаупер
4
Сьерро
13
Нгамале
16
Фасснахт
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
10
Мамбимби
10
Мамбимби
9
Джордан
10
Кустодио
28
Мачек
28
Мачек
10
Кустодио
19
9
9
19
14
Саббатини
34
Гвидотти
34
Гвидотти
14
Саббатини
7
Факкинетти
11
Лунгойи
11
Лунгойи
7
Факкинетти
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
91
Гийом Февр
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
76
Lucio Soldini
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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