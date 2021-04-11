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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 11 апреля 2021
Цюрих
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
85'
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
47'
А. Шалк
70'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Серветт
Замена
С. Сейлер
️️️️
S. Wallner
90'
+1
89'
Замена
Й. Северен
️️️️
Б. Кеспедес
89'
Замена
А. Менди
️️️️
Т. Конья
ГОЛ! 1:2!
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Пас отдал
Б. Кололли
85'
83'
Желтая карточка
Б. Фофана
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
Т. Айегун
82'
79'
Замена
Б. Фофана
️️️️
М. Стеванович
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
72'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Имери
Пас отдал
K. Koné
68'
Замена
К. Имери
️️️️
А. Шалк
67'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
54'
Желтая карточка
А. Сотье
50'
Желтая карточка
А. Шалк
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалк
Пас отдал
Т. Валь
Желтая карточка
Т. Домджони
40'
Желтая карточка
Б. Джемаили
38'
20'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
20
Koro Koné
ЦФ
2-1-5-2
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
15
Айегун
21
Джемаили
8
Домджони
10
Кололли
19
Маркезано
4
9
Сесай
4-4-2
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
3
Клиши
10
Кеспедес
25
Валь
8
Конья
9
Стеванович
99
Кюи
8
Шалк
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
4
8
Сейлер
8
Сейлер
4
15
Айегун
27
27
15
Айегун
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
8
Конья
29
Менди
29
Менди
8
Конья
10
Кеспедес
19
Северен
19
Северен
10
Кеспедес
9
Стеванович
10
Фофана
10
Фофана
9
Стеванович
8
Шалк
30
Имери
30
Имери
8
Шалк
99
Кюи
20
20
99
Кюи
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
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0 : 0
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0 : 0
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
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Серветт
2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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